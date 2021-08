Neurodiversidad: cmo eliminar prejuicios en las empresas y hacer que la Contratacin sea ms inclusiva

La llegada de la COVID-19 ha revolucionado diferentes aspectos de la sociedad a nivel mundial. Sin embargo, algo que se ha dado a conocer poco es que la pandemia ha ocasionado un descenso significativo en la Contratacin de personas con discapacidad, que tena una trayectoria ascendente desde 2012 segn la Fundacin Adecco.

La crisis sanitaria ha provocado la eliminacin de cientos de puestos de trabajo y la disminucin de las contractaciones at world level. Asimismo, cuando el tema es inclusin de personas con discapacidad en el entorno laboral, el riesgo de exclusin es doble ya que sus posibilidades de ingreso en el mercado no solo se ven afectadas por la crisis, sino por estereotipos y prejuicios que les acompaan de forma histrica.

Semrush, the SaaS lder platform in gestin of online visibility and marketing of content, ha analizado las dificultades que enfrentan, especficamente, las personas neurodivergentes en su processo de ingreso al mercado de trabajo. La bsqueda de empleo ya es bastante difcil, pero para las personas neurodivergentes, es decir, aquellos con diferencias cerebrales como el ADHD, el autism, dislexia, etc. el mundo empresarial.

No obstante, segn el anlisis de Semrush, Espaa es uno de los pases cuyo inters por conocer la neurodiversidad crece de forma exponencial. The compaa has detected that las bsquedas en torno al trmino han aumentado a 178.6% in los ltimos dos aos. Asimismo, los empleadores tambin parecen estar dispuestos a hacer que el lugar de trabajo sea ms neurodiverso, ya que las bsquedas para la Contratacin de trabajadores discapacitados han aumentado un 100% en los ltimos dos aos y las bsquedas sobre el autismo en el lugar de trabajo han aumentado a 23% slo en el ltimo ao.

Qu hay detrs of the neurodivergent personas

Neurodiversidad is an idea that is pasa por alto. Hay una diversidad de conjuntos de habilidades y estilos de trabajo that vienen con las personas neurodivergentes. In este sentido, es fcil para los directivos hablar de la diversidad de habilidades y de mentalidades, pero qu hay realmente detrs de esos conceptos?

To respond to esta pregunta, es necesario pensar en las diferencias en el funcionamiento de un cerebro. The concept of neurological diferencia is an important factor, there is that the neurodiversidad is centered in cmo is connected el cerebro y cmo funciona. In many cases, the neuronal diferencias do not manifest themselves fsicamente.

La sociedad y, consecuently, los encargados de Contratacin de las empresas, todava tienen conceptos errneos sobre las personas con diferencias cerebrales. Aun se puede observar una falta de conocimiento sobre el tema, where, in muchos cases, el equvoco al pensar que alguien con una diferencia neuronal es intelectualmente discapacitado o etiquetado como tal. Esta percepcin errnea se manifiesta muchas veces como un sesgo en el processo de entrevista y el personal de Recursos Humanos puede incorrectly etiquetar una persona neurodivergente como a alguien que no tendra un buen rendimiento.

Una Contratacin ms inclusiva para todos

Para hacer frente a la problemtica de la comprensin de la neurodiversidad en el entorno empresarial, Semrush habla acerca de cmo desde Recursos Humanos adopt an enfoque nico para guaranteeizar that los candidateos neurodivergentes reciban la misma consideracin en el proceso de Contratacin:

Hay varios extremos y, a veces, los empleados pueden tener adaptaciones especiales para que puedan sobresalir adecuadamente en su funcin. Hay mtodos de Contratacin tradicionales que pueden no funcionar para los candidateos neurodiversos. El sesgo presented himself in las preguntas / tareas de la entrevista con un lmite de tiempo.

Construct contractacin processes well organized in torno a las deficiencias del funcionamiento ejecutivo. In a neurodiverso entorno, los directivos pueden ayudar a organizar el proceso de Contratacin, es decir, proporcionar preguntas por adelantado, conceder ms tiempo, etc.

Es necesario pedir to those responsible for the Contratacin that create a clear and viable plan to guarantee that el entorno that the rodea is prepared para apoyar sus diferencias neurolgicas.

Jeffrey Belanger, Director of Recursos Humanos de Semrush, concludes: “The empresarial problem in torno a la inclusin de las personas neurodivergentes is in the falta de concienciacin y adaptacin. It is important that those responsible for personal piensen en una definicin diferente to that of “candidato cualificado”. Alguien that maintains a tipo of neurodiversidad is ‘conectado de forma diferente’, por lo que se desarrolla de forma diferente. The neurodivergent candidates deben recibir the misma consideracin in el proceso de Contratacin para que se pueda lograr un ambiente de trabajo ms inclusivo para todos ”.

