“I think we would have aroused great enthusiasm with a unitary application”

Publication: Tuesday, March 16, 2021 2:31 PM

PAblo Iglesias speaks out after Más Madrid’s refusal to go with United We Can to the May 4 elections in Madrid. He did it on Twitter after two in the afternoon.

“Creo que habríamos despertado mucha ilusión con una candidateura unitaria, pero máximo respeto a la decisión de los Dirigentes de Más Madrid. Ahora, a salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid. Pondremos toda nuestra fuerza y ​​entusiasmo para lograrlo”, wrote.